’Esercitazione’ di protezione civile

Tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto omnicomprensivo “Raffaele Laporta“, provenienti dai plessi di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Parrano e San Venanzo, sono state accolte a Parrano per il laboratorio ludico-esperienziale “Pompieropoli“ realizzato dall’associazione vigili del fuoco del Corpo nazionale. Obiettivo della giornata è stato quello di sperimentare in modo giocoso le buone pratiche di protezione civile che sono alla base della sicurezza personale e collettiva. L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto in collaborazione con il Comune di Parrano e il Dipartimento di Protezione Civile della Provincia, con Gianpaolo Pollini e Giuliano Santelli (foto) e con il coinvolgimento dei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Monteleone d’Orvieto.

Nel campo sportivo sono stati allestiti percorsi ludici educativi strutturati in cui le bambine e i bambini hanno avuto la possibilità di cimentarsi nella presa di coscienza di situazioni “pericolose“ e sperimentare sul campo situazioni problematiche con l’aiuto dei vigili. Ognuno, indossando casco e pettorina, ha avuto modo di diventare pompiere per un giorno e vivere in prima persona l’addestramento e le mansioni che impegnano quotidianamente il Corpo dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, che svolgono un servizio importantissimo per la collettività.