Esce ’L’ultimo bar’ di Massimo Bigi Con lo zampino di Enrico Ruggeri

CASTIGLIONE DEL LAGO – Esce in tutte le librerie e nei web store ’L’ultimo bar’ di Massimo Bigi. E l’artista di Castiglione del Lago, legatissimo alla sua terra d’origine, ha scelto Palazzo della Corgna per la presentazione di questa sua ultima fatica: un libro di racconti con allegato un nuovo album con 8 brani scritti, suonati e prodotti in collaborazione con Enrico Ruggeri, La Fenice e Anyway e con l’apporto artistico di Andrea Mirò. ’L’ultimo bar’ è come un viaggio nel cuore dell’umanità al margine di sé stessa. Lo spiega Enrico Ruggeri: "Il bar che il Bigi racconta è un silenzioso e rumoroso ’refugium peccatorum’ nel quale i suoi personaggi si raccontano e si purificano. Ognuno di loro porta la sua croce, annegata nel calore di un cocktail o di un qualsiasi liquore che possa nascondere un dolore o magari farlo venire a galla". La presentazione oggi alle 18 nella Sala dell’Investitura di palazzo della Corgna.