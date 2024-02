Esce dall’ospedale e muore. “Accertamenti in telemedicina”. Indagati due medici

Spoleto, 8 febbraio 2024 – Per la morte dell’imprenditore Nicola Gelmetti, 66 anni, la Procura della Repubblica di Spoleto ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Gli inquirenti hanno acquisito la cartella medica e in poco più di 24 ore la Procura ha comunicato con una nota di aver iscritto nel registro degli indagati due medici. L’autopsia sul cadavere del 66enne spoletino sarà eseguita domani, all’istituto di Medicina legale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

A fare chiarezza sulla vicenda sarà anche la stessa Usl che ha subito avviato un indagine interna, parallela a quella della Procura della Repubblica. I protocolli prevedono che un paziente spoletino anche con problemi cardiaci venga trasportato in ambulanza all’ospedale di Spoleto, dove però il cardiologo è in servizio dalle 8 alle 20. Quello dell’imprenditore Gelmetti, deceduto nella notte tra sabato e domenica nel letto della sua abitazione dopo essere stato dimesso dal Pronto soccorso del San Matteo degli Infermi, non è il primo caso.

Un episodio simile si era già verificato circa un anno fa, quando una persona da Cascia fu trasportata al pronto soccorso di Spoleto e, dopo essere stata presa in cura dai medici nel tardo pomeriggio, è deceduta all’ospedale la mattina seguente. Come noto a Spoleto però il cardiologo è in servizio fino alle 20 e a quanto pare il 66enne imprenditore spoletino sabato sarebbe arrivato al pronto soccorso proprio prima delle 20.

Gli accertamenti medici sarebbero stati effettuati attraverso la telemedicina e il paziente sarebbe stato dimesso poco prima di mezzanotte. A trovarlo privo di vita nel letto della sua abitazione è stato il figlio domenica mattina e vista la situazione è immediatamente scattata la denuncia contro ignoti.