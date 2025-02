Errori durante il parto. Risarcimento ai genitori

PERUGIA – Circa 400mila euro di risarcimento per i riconosciuti errori medici durante il parto che avevano provocato l’invalidità, "seppure" modesta, del nascituro, a conclusione di un parto complicato, ma da complicazione che, i giudici, sarebbe stata evitabile. Con una sentenza che ha ribaltato completamente quella di primo grado, la Corte d’appello civile di Perugia ha riconosciuto alla famiglia del piccolo "il dolore dell’animo ed il pregiudizio dinamico- esistenziale correlato alla lesione invalidante sofferta dal figlio e, peculiarmente, la necessità di coadiuvarlo nella quotidiana vestizione, nelle pulizie personali nonché durante i pasti". Anche se, sottolineano i giudici, si è trattato di un’invalidità moderata che non ha creato pregiudizi deambulatori né cognitivi e intellettivi, i giudici hanno condannato medici e ospedale al pagamento "del danno non patrimoniale da invalidità transitoria e permanente in favore di liquidato in rivalutazione complessivi monetaria, 207.702 euro, per la perdita della capacità lavorativa a 160.316,59 euro e per lesione del rapporto parentale a 30.000 euro".