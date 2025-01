Ercole Olivario: "Vince solo l’eccellenza"

PERUGIA - "E’ una grande soddisfazione poter constatare che questo Premio è diventato un’eccellenza a livello nazionale e a livello internazionale. Sicuramente è di una serietà e di una trasparenza assoluta perché tutti gli oli che partecipano al concorso lo fanno in maneira anonima in presenza di un notaio che vigila costantemente. Si seguono poi delle procedure dove c’è sempre la presenza di un legale, ci sono i degustatori che vengono nominati dalle Regioni italiane e quindi non siamo noi a scegliere gli esperti: il risultato che ne viene fuori è un risultato che è quanto più oggettivo possibile". Parole di Giorgio Mencaroni, presidente del Comitato di coordinamento dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale in calendario per il 15 e 16 maggio a Perugia, con la proclamazione e premiazione degli oli vincitori. L’Ercole è riservato ai produttori di olio di altissima qualità ed è giunto alla XXXIII edizione. L’iniziativa è stata presentata a Roma nei locali di Unioncamere. Tra le novità della nuova tornata, l’incremento a 120 del numero massimo di etichette, provenienti da tutti i territori regionali ammessi alle finali nazionali e l’aumento a 75 su 100 del punteggio minimo necessario sia per l’ammissione degli extravergine alle selezioni nazionali, sia per la partecipazione delle aziende alle iniziative di promozione e ai progetti Extra Cuoca e della Carta degli Oli. "L’aumento del punteggio – conclude Mencaroni – è un’altra attestazione di serietà e di correttezza. Quanto alla qualità dell’olio quest’anno è discreta, la produzione è a macchia di leopardo: in alcune regioni è aumentata, in altre invece è crollata". Silvia Angelici