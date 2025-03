“Erasmus +“ in Francia per gli studenti dell’istituto comprensivo

UMBERTIDE - Erasmus + per gli studenti dell’Istituto comprensivo Umbertide Montone Pietralunga in Francia. È in corso, infatti, lo scambio con il Collège francese di Sainte Marie de Pérenchies, che vedi tredici studenti delle classi terze della scuola secondaria di Montone e Umbertide impegnatissimi in un’esperienza davvero entusiasmante, tra scambio culturale e pratica linguistica immersiva. In parallelo tre docenti dell’Istituto - un professore e due maestre - sono impegnati in un’attività di job shadowing presso il Collège Sainte Marie de Pérenchies e l’École du Sacré Coeur di Halluin, dove hanno l’opportunità di osservare metodologie didattiche differenti e di confrontarsi con i colleghi francesi. "Per i docenti – dice la dirigente scolastica Paola Avorio – questa esperienza internazionale si rivela preziosissima: l’osservazione diretta di metodologie e approcci nuovi e l’interazione con insegnanti francesi offrono quotidianamente spunti di riflessione e opportunità di miglioramento per le pratiche educative del nostro Istituto".