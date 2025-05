eolico, disegno di legge

FOLIGNO Bene la linea della Regione ma restano perplessità su alcune parti del provvedimento inerente le misure urgenti per la transizione energetica, soprattutto in riferimento all’eolico. Il sindaco Stefano Zuccarini esprime soddisfazione "per il recepimento, nel disegno di legge preadottato dalla Regione riguardante misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro, di tutte le istanze rappresentate dal Comune di Foligno, in riferimento all’installazione di impianti eolici. In particolar modo, riguardo l’individuazione delle aree non idonee, così come avevamo indicato nella mozione approvata proprio dal Consiglio comunale, e dettagliatamente comunicato nelle osservazioni - entro il 28 febbraio - così come richiesto dalla stessa Regione Umbria". Zuccarini si dice perplesso però per "l’articolo 5, ovvero la ‘prevalenza del principio di idoneità’ che, nel caso di approvazione del disegno di legge così come preadottato, prevederebbe la possibilità, per un impianto ricadente anche solo in maniera minimale in un’area considerata non idonea, di poter essere comunque realizzato. Questo, ovviamente, rischierebbe proprio di vanificare tutti gli sforzi posti in essere sino ad ora a tutela del paesaggio, anziché proseguire nell’ottica del principio della massima tutela".