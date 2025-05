"Entro maggio l’accordo per Ast". C’è chi brinda e chi resta scettico

Sodddisfatte istituzioni e azienda, cauti se non scettici i sindacati. Entro maggio è atteso l’agognato accordo di programma per Arvedi Ast. "Siamo ormai prossimi alla firma", così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, indicando l’obiettivo di raggiungere l’intesa tra l’azienda, il governo e le istituzioni regionali e locali entro fine mese, nel summit convocato ieri al Ministero.

Prosegue il piano industriale da 560 milioni di euro da investimenti da realizzare entro il 2028. L’azienda definisce "positiva" la riunione sottolineando che è stato affrontato il tema del costo dell’energia (vero nodo cruciale dell’accordo) garantendo che, anche senza intesa, gli investimenti andranno avanti. Arvedi Ast ha ribadito, inoltre, l’impegno a mantenere i livelli occupazionali. Al momento sono circa 2.400 i dipendenti diretti e sono previste ulteriori 59 assunzioni.

Il ministro Urso: "L’accordo sarà un passaggio cruciale per il rilancio dello stabilimento di Terni, che vogliamo riportare al centro della strategia nazionale sulla siderurgia, in un’ottica di autonomia produttiva, innovazione tecnologica e sostenibilità. L’accordo definirà con precisione gli impegni che ciascun attore, pubblico e privato, assumerà per garantire una prospettiva solida al sito". Il governo contribuisce al piano industriale con 70 milioni di euro a fondo perduto.

Per l’accordo di programma, si stanno poi approfondendo possibili agevolazioni per le aziende energivore, nell’ambito del rinnovo delle concessioni idroelettriche previste al 2029 e l’introduzione di incentivi all’acquisto di rottame per l’acciaio speciale. La presidente della Regione, Stefania Proietti, ritiene positivo l’incontro e s’impegna "fin da ora, con una delle forme di legge come il partenariato pubblico-privato, a utilizzare parte dell’energia finalizzandola a politiche industriali e di sviluppo della provincia di Terni".

"Finalmente si registrano segnali positivi sull’accordo di programma - dichiara l’assessore comunale allo sviluppo Sergio Cardinali -. Al Mimit l’azienda ha presentato un piano industriale con investimenti per 550 milioni ai quali si aggiungeranno altri 70 di investimenti pubblici a fondo perduto. L’ad Caldonazzo ha affermato che gli investimenti previsti andranno avanti a prescindere dalla data o meno di un accordo".

Ma i sindacati premono per avere certezze sul piano di investimenti di cui temono un ridimensionamento, dopo che la crisi dell’automotive ha portato Arvedi a legare i 400 milioni da destinare all’acciaio magnetico all’andamento del mercato dell’auto elettrica. La Fiom Cgil parla di "nulla di fatto" al tavolo. La Uilm chiama "tutte le istituzioni a impegnarsi per la crescita della più grande realtà industriale dell’ Umbria". La Fim Cisl definisce l’accordo "fondamentale per ridurre il costo dell’energia e permettere la competitività dell’azienda". Per la Fismic "nessuna decisione concreta è stata assunta: registriamo con forte preoccupazione che il progetto industriale ha subito un ridimensionamento sostanziale, sono stati messi in pausa gli investimenti sul magnetico e sulla nuova linea a freddo". L’Ugl chiede di "approfondire il piano industriale".

Ste.Cin.