Entrano mentre è al telefono. Urla e mette in fuga i ladri

Le entrano in casa mentre era al telefono con una amica. Un singolare tentativo di furto, accaduto in via Fratta mercoledì scorso e che dimostra come ormai i topi d’appartamento non temano nulla. La donna infatti era in casa intrattenendosi in una spensierata telefonata durata vari minuti. I ladri hanno rovistato nella zona notte senza trovare nulla di appetibile. Scrive la donna su Facebook: "Mentre ero in casa al telefono con un’amica, ho ricevuto una sgradita visita. A parte il casino che hanno creato in camera da letto in 23 minuti, durata della chiamata, non hanno rubato nulla, perché non abbiamo nulla. Poveretti, penso siano anche rimasti male – aggiunge simpaticamente la donna – mi fanno pena, cosa pensano di trovare in un appartamento in un vecchio palazzo abitato da due persone come noi? Sono ridotti male".