FOLIGNO Daniele Santarelli continua a collezionare titoli e trofei. In Italia, in Europa e nel mondo. L’allenatore 44enne folignate alla guida della formazione di pallavolo femminile della Imoco Conegliano, ha regalato alla società veneta il settimo scudetto consecutivo, l’ottavo della storia per le “Pantere venete“. L’ennesimo titolo che l’Imoco è riuscita a depositare nella già ricca bacheca societaria, superando in finale, gara tre, le ragazze della Pallavolo Milano, nelle cui fila militano due ex pallavoliste della stessa società veneta: Sylla ed Egono.

Confezionato lo scudetto tricolore, è inutile ribadire che Santarelli e la Imoco Conegliano, vogliono continuare a sbalordire il mondo del Volley femminile. Perché dopo aver trionfato nello dicembre al Campionato del Mondo per Club, nel prossimo futuro proveranno ad accarezzare un altro grande obiettivo stagionale tra Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, che l’Imoco Conegliano ha realizzato nella stagione del 2024.

Con la moglie Monica De Gennaro, giocatrice Imoco, Santarelli forma la coppia più celebre e vincente nel panorama mondiale del Volley Femminile. Nella bacheca di Santarelli tre mondiali per club, due Champions League, sei Coppe Italia e sette Supercoppa, oltre a un Mondiale sulla panchina della Nazionale della Serbia e un Europeo su quella della Nazionale della Turchia.

C.Lu.