Energia, operativa la Cer Gubbio1. Ecco la prima comunità rinnovabile

Si è ufficialmente avviata l’operatività della prima Comunità Energetica Rinnovabile a Gubbio, costituitasi il 1° agosto 2023 come associazione non riconosciuta del terzo settore senza scopo di lucro dal nome “C.E.R. Gubbio1”.

Già lo scorso 23 gennaio era stato pubblicato il decreto attuativo nazionale, in attuazione della direttiva europea RED II, che rende realtà operative anche in Italia le Comunità Energetiche Rinnovabili; si è dunque creato un nucleo che costituisce la base di partenza di una iniziativa ben più ampia e che porterà benefici al territorio in termini sia ambientali che di sostenibilità energetica.

Il presidente della C.E.R. Gubbio1 è l’Ingegner Pio Francesco Baldinelli, che da sempre opera nel settore dell’efficientamento energetico per la riduzione dei costi e per la riduzione delle emissioni climalteranti, sostenendo la cultura dell’efficientamento energetico ed ha creduto fin dagli albori nelle comunità energetiche rinnovabili che, tramite l’adesione volontaria di soggetti pubblici e privati, ha l’obiettivo di istituire e gestire un comune sistema energetico locale, volto a svolgere attività di autoproduzione stoccaggio e distribuzione energetica in base alle mutualistiche esigenze della comunità stessa, con la finalità di una significativa riduzione dei costi della bolletta elettrica e di benefit che possono aiutare concretamente a contrastare la povertà energetica tra i cittadini.

Il progetto è stato avviato e prosegue nelle fasi realizzative e di gestione in collaborazione con la rete di imprese Rete ØKW®, soggetto di primaria importanza nazionale e all’avanguardia nel settore.

"Appena sarà insediata la nuova amministrazione comunale - si legge nel comunicato diffuso dalla Comunità Energetica Rinnovabile - sarà ricercato con il nuovo sindaco la soluzione migliore di una auspicabile partecipazione della parte pubblica per il bene della città".