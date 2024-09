’Endurance’ all’ex aeroporto. Il trionfo di Costanza Laliscia

CASTIGLIONE DEL LAGO – Costanza Laliscia porta l’Italia sulla vetta del podio dello ’Zigulí Test Event FEI Endurance European Championship’ che si è svolto a Castiglione del Lago come prova generale del Campionato d’Europa 2025. In sella a Zagara di Chia la giovane amazzone perugina, atleta di punta del Fuxiateam, con una velocità media di 17,097 km/h e di 22,684 Km/h nell’ultimo giro, ha volato sul traguardo finale, dopo un testa a testa con due degni avversari spagnoli che non hanno mai lasciato le prime posizioni durante tutto il percorso dei 160 km: Omar Blanco Rodrigo in sella a Fatal e Maite Pradera Ledo su Sarabi D’Abalume 64.62. Prova superata a pieni voti per il Comitato organizzatore dell’evento, che tornerà protagonista nell’ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago il 21 giugno 2025 per l’atteso Campionato Europeo di endurance equestre.