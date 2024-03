Emozioni, sport e disabilità: Simone Salvagnin incontra gli studenti

MAGIONE – Mattina ricca di emozioni quella vissuta dalle classi seconde di primo grado dell’Istituto omnicomprensivo di Magione durante l’incontro con l’atleta paraclimbing, componente della Nazionale italiana di arrampicata sportiva, medaglia d’oro ai Mondiali 2021 e portavoce della Carta dei diritti dei disabili Onu, Simone Salvagnin dell’associazione perugina no-profit "Emozionabile" costituita da nel 2010, presieduta da Lucia Vissani.

Lo scopo dell’incontro: valorizzare il livello emotivo di tutte le persone perché, ha spiegato Salvagnin nel mostrare un video in cui eccellenze del mondo dello sport con disabilità si cimentano nelle diverse discipline, tra cui il magionese Luca Panichi, "riteniamo che sia utile a tutti effettuare un percorso di crescita emozionale per mettersi in gioco esplorando se stessi alla scoperta delle particolarità e dei punti di forza personali per utilizzarli allo scopo di raggiungere i propri obiettivi".