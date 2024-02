Elsa e Avvocato di strada. Indumenti e cellulari per i “senza dimora“

“Elsa Perugia“, in collaborazione con “Avvocato di Strada Perugia“, organizza un evento di solidarietà per supportare le persone senza fissa dimora della nostra comunità. Si tratta di una raccolta di indumenti intimi nuovi e cellulari, che saranno destinati a coloro che vivono in condizioni di disagio per strada. La raccolta si terrà mercoledì 28 dalle 16.30 alle 19.30 alla Casa dell’Associazionismo, in Via della Viola 1. "Ogni piccolo gesto di solidarietà – dicono le due organizzazioni - farà la differenza nella vita di chi è più bisognoso".