Ellera vince in rimonta contro l’Afc Foligno. La capolista trema, il campionato si riapre

ELLERA

2

ACF FOLIGNO

1

ELLERA (4-3-3): Segoloni; Tempesta (30’st Fioretti), De Palma, Cenerini, Bartoli (40’st Consonni); Piccioli (40’st Mottola), Campelli (21’st Mennelli), Convito; Bocci, Rossi, Boldrini (21’st Trinchese). A disp.: Guerra, Morlunghi, Ndedi, Sargentini. All.: Bisello Ragno.

ACF FOLIGNO (4-3-3): Lori; Zichella, Sedran, Moracci, Benedetti; Bruschi, Mattia, Settimi (17’st Kuqi); Khribech (25’st Di Cato), D’Urso (32’st Rocchi), Calderini. A disp.: Bonomo, Tortoioli, Currieri, Nuti, De Sanctis, Tempesta. All. Manni.

Arbitro: Palmisano di Saronno (Nika e Di Giuseppe).

Marcatori: 15’st D’Urso (F), 27’st, 48’st Rossi (E).

Note: ammoniti: Piccioli, De Palma (E), Settimi, Rocchi, Kuqi (F). Recupero: 0’ pt, 5’ st. Spettatori: 200 circa.

ELLERA - L’Ellera riapre il campionato battendo 2-1 in rimonta l’Acf Foligno capolista. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per la formazione di Manni, ora a più 3 sul Terni Fc e a più 6 proprio sull’Ellera. Prima palla gol della gara dopo 6 minuti con un gran destro dal limite di D’Urso dove serve il miglior Segoloni. Khribech e Calderini testano ancora i riflessi di Segoloni. Si fa vedere anche l’Ellera al 20’, calcio piazzato di Boldrini che esce di poco lontano dall’incrocio dei pali. Al 35’ è Bocci a sfiorare il vantaggio sul cross di Bartoli. Prima dell’intervallo ci prova anche Rossi ma Lori fa buona guardia. Dopo un quarto d’ora della ripresa è l’Acf Foligno a trova il gol con D’Urso che insacca da due passi. D’Urso raddoppia subito ma Nika alza la bandierina e l’arbitro Palmisano annulla fra le protesta ospiti. L’Ellera reagisce e trova il pari con Rossi che approfitta di un’incertezza di Lori sulla conclusione dalla distanza di Tempesta. Nel secondo dei 5 minuti di recupero Rossi prova l’eurogol ma il suo destro deviato esce di poco alla destra di Lori. Sugli sviluppi del seguente corner l’Ellera completa la rimonta, stacco imperioso di Rossi che supera Lori per il 2-1 finale. Sesto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Bisello Ragno che fanno il miglior regalo di compleanno possibile al direttore generale Francesco De Luca.