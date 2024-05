Elisoccorso, svolta a Foligno. L’Enac: atterraggi e decolli dalla ’piazzola’ ospedaliera

Via libera dell’Enac, l’ente nazionale di aviazione civile, per l’elisuperficie dell’ospedale di Foligno. L’Ente ha dunque autorizzato l’utilizzo dell’elisuperficie H Ospedale di Foligno, in via Massimo Arcamone. Il via libera Enac consente l’utilizzo diurno della struttura con destinazione sanitaria. "Salutiamo con grande soddisfazione l’autorizzazione Enac - dichiara il direttore generale facente funzione della Usl Umbria Piero Carsili - che consente di rafforzare l’operatività del servizio di elisoccorso della Regione Umbria, strategico per le attività di soccorso e in grado di assicurare un’efficiente e tempestiva assistenza medica, mettendo a rete le strutture sanitarie e ospedaliere regionali".

Il rilascio dell’autorizzazione alla gestione all’uso con operatività diurna e destinazione sanitaria è stata notificata al comandante Roberto Ceriani, gestore dell’elisuperficie e a numerose istituzioni. Tecnicamente il documento prevede che sull’elisuperficie sono consentite operazioni esclusivamente con elicotteri aventi Classe di prestazione 1 certificati in categoria A e che abbiano le dimensioni del fuori tutto compatibili con le dimensioni della F.A.T.O. (area di approdo e decollo) secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 01 febbraio 2006. Il gestore dell’elisuperficie è responsabile della rispondenza dell’elisuperficie ai requisiti previsti dal Decreto stesso, della sua agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e di atterraggio e dell’efficienza delle attrezzature tecniche, antincendio e operative installate, affinché le operazioni si svolgano nel rispetto della safety e secondo gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.