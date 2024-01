Elio canta Jannacci. Domani sera lo show “Ci vuole orecchio“

ORVIETO Dopo la pausa natalizia riprende la stagione del Teatro Mancinelli “30 anni di Compagnia“. Ad aprire la seconda parte del cartellone, domani alle 21, sarà Elio nello spettacolo “Ci vuole orecchio“ in cui l’istrionico artista milanese omaggia la musica e i testi di Enzo Jannacci.Il poetastro, come amava definirsi, è stato il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. E ogni volta il suo sguardo, poetico e bizzarro, è riuscito a spiazzare, a stupire: popolare e anticonformista contemporaneamente. Jannacci è anche l’artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola in una sorta di teatro dell’assurdo realissimo e toccante, dove agiscono miriadi di personaggi picareschi e borderline, ai confini del surreale.