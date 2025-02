"Eliminare quel passaggio a livello"

BASTIA UMBRA – Si torna a parlare degli interventi per la soppressione del passaggio a livello al km 18+852 della linea ferroviaria Foligno - Terontola e la realizzazione del sottovia carrabile di via Firenze a Bastia Umbra: il Comune annuncia l’incontro di apertura del tavolo tecnico. E la già sindaco Paola Lungarotti puntualizza. L’incontro voluto dall’amministrazione municipale - sindaco Erigo Pecci e assessora Ramona Furiani - ha visto coinvolti la Regione Umbria con l’assessore alle infrastrutture, Francesco De Rebotti e l’ingegner Stefano Nodessi, Prelios Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) rappresentata dall’ingegner Roberta Caponigri, e la dottoressa Antonella Buonopane. Si è condiviso di portare avanti la discussione sul progetto del cavalcaferrovia nella configurazione attuale con l’impegno da parte di RFI di procedere in tempi brevi, unitamente al cavalcaferrovia di Ospedalicchio, alla realizzazione del sottovia carrabile di Via Firenze, opera da tempo attesa dalla cittadinanza. Da parte della Lungarotti arriva una sottolineatura: "Più che apertura si può parlare di riapertura del tavolo. In continuità con quanto già avviato dalla precedente amministrazione, sia comunale che regionale che si sono più volte confrontate con Prelios e RFI appalti. Dobbiamo all’ assessore regionale Melasecche il passaggio da un’ opera da realizzare da parte di Prelios a un’opera che sarà realizzata da RFI. È stato lui a promuovere questo passaggio eccezionale per tutti".