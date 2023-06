Elevate temperature a Perugia, attivata fase di disagio, Comune e Protezione Civile invitano a misure precauzionali

Anche oggi a Perugia sono previste temperature massime percepite di 33 e 34 gradi centigradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, permane attivata la fase di disagio (livello 2, allerta gialla). Per questo il Comune e la Protezione civile inviatno la popolazione a rischio ad adottare una serie di misure precauzionali qualora temperatura e umidità dell’aria aumentino come bere, non uscire nelle ore di punta e mantenere il più possibile i locali freschi.