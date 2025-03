“Eleonora Giorgi, donna straordinaria”, il racconto dei vicini di casa a Preggio

Umbertide, 4 marzo 2025 – Non solo il jet set, il mondo dorato di Cinecittà, dei vip e delle riviste patinate: in questi momenti c’è un angolino di terra che nulla a che fare con certi ambienti ma che piange anch’esso Eleonora Giorgi, la famosa attrice italiana morta ieri a 71 anni stroncata da un tumore. Quel fazzoletto di campagna è la frazione di Preggio, dove l’attrice negli anni ’90 aveva acquistato un casolare in località San Paolo, nei pressi della diga di Bellona insieme al marito e attore Massimo Ciavarro. Lì la coppia ha vissuto per circa cinque anni.

Vicino di casa dei due attori un noto e simpatico personaggio umbertidese, Salvatore Bruni, amante della campagna e dei cavalli, che li ricorda bene e ne parla con affetto: “Abitavano a pochi passi da casa mia – racconta – ed erano una coppia molto affiatata. Lei era una donna semplicemente straordinaria. Abbiamo fatto spesso lunghe chiacchierate e abbiamo mangiato insieme in varie occasioni. Risiedevano nella loro casa di campagna soprattutto in estate o nei periodi di vacanza, specialmente a Natale o Pasqua”.

Anche Daniela Manieri, imprenditrice e proprietaria di un agriturismo a Bellona, la ricorda. “Quando acquistarono il casolare sia Eleonora Giorgi che Massimo Ciavarro si presentarono qui da noi per conoscerci. C’è un episodio particolare: una mattina dopo una passeggiata nei boschi tornarono erano stanchi e affamati. Preparammo loro dei panini che mangiarono nella nostra cucina chiacchierando con noi in assoluta semplicità”.

Anche su Facebook, da Preggio ricordano la Giorgi: “Di certo non la potremmo considerare una preggese – scrive Francesco Trottolini – però veniva spesso in paese, del quale era profondamente innamorata. Ciò vuol dire che la nostra Preggio emoziona anche chi ha conosciuto mondi diversi assai dal nostro”. Eleonora Giorgi era ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore: è morta sostenuta dall’affetto dei figli Andrea e Paolo, dell’ex marito Massimo Ciavarro, della nuora Clizia Incorvaia e dall’amore per il nipotino Gabriele. Era nata a Roma il 21 ottobre 1953 da padre inglese e madre ungherese e questa alchimia tra rigore e passione si è sempre riflessa nella sua vita privata e professionale.

Pa.Ip.