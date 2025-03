Eleonora Giorgi, la sua ultima estate in Versilia: tra ricordi e il grande amore con Massimo Ciavarro

Viareggio, 3 marzo 2025 – Era tornata per l’ultima volta in Versilia lo scorso luglio. Il giorno 12 per lei era stata una data speciale. Quella delle nozze del figlio Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia con un grande party in uno stabilimento balneare Vip come il Maitò. Per lei, che lottava da tempo con la malattia, la consapevolezza di una durissima battaglia ma anche lo struggente ricordo che su quella spiaggia del Forte aveva girato “Sapore di mare 2”, un film cult che decretò anche per lei un grandissimo successo.

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro (Foto archivio Ansa, 1995)

Eleonora Giorgi, suo malgrado, fece anticipare la data del matrimonio, a causa proprio della diagnosi di tumore al pancreas ricevuta nei mesi precedenti. "Mi sposo perché voglio mia mamma al mio fianco”, aveva detto Paolo. Ed Eleonora visse una delle sue ultime giornate felici nel ricordo di un film che quando viene riproposto (di solito all’inizio di ogni estate) come del resto il primo ‘Sapore di mare’ ha ascolti altissimi in Tv. Il sequel è ambientato nell’estate 1965. La storia di “Sapore di are” riprende un anno dopo. Il gruppo de La Capannina si ritrova sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Rispetto all’estate precedente, non ci sono più Luca e Felicino, né Marina Pinardi e la signora Balestra col marito. In compenso, si sono aggiunti Tea Guerrazzi, una donna in cerca di uomini ricchi impersonata proprio da Eleonora Giorgi e Fulvio Comanducci, un giovane libertino che veste i panni di Massimo Ciavarro. In quel cast restano rispetto al primo ‘Sapore di mare’ Angelo Cannavacciuolo, Mauro Di Francesco, Isabella Ferrari, Giorgia Fiorio, Ennio Antonelli (il famosissimo bagnino Morino bersaglio degli scherzi) e molti altri. La regia è di Bruno Cortini perché Medusa aveva rotto con i fratelli Vanzina passati a FilmAuro per girare “Vacanze di natale”. Nel cast del sequel c’era ancora Karina Huff , la bionda attrice inglese anche le tradita da un destino crudele. Karina è mancata nel 2016, anche lei per un male che non perdona. La pellicola venne girata nel 1983 anche se ambientata 18 anni prima. Tra Eleonora e Massimo scocca la scintilla sia per esigenze di copione che nella vita reale.

Massimo Ciavarro, da tempo lontano dalle scene, ha spesso ripercorso il grande amore che lo ha legato a Eleonora Giorgi. “Quando la vidi la prima volta, non la conoscevo. Ero imbarazzato perché mi colpì subito. Mi disse giochiamo, divertiamoci”. Iniziò così una storia tormentata. L’attrice, dopo la vicenda Rizzoli e il divorzio, non voleva clamore mediatico. Insieme pensarono addirittura di lasciare il mondo del cinema. Si sposeranno a dieci anni dal loro primo incontro, dopo la nascita del figlio Paolo. Il divorzio arriva tre anni dopo. “Tra noi è finita perché gli uomini dopo un po’ tendono a darti per scontata e a metterti su uno scaffale", disse Eleonora senza dare troppe spiegazioni. Anni dopo, è stato l’attore a raccontare il dolore di quella separazione e il riavvicinamento dopo la malattia di lei. “Massimo c’è sempre, ma questa è una caratteristica che gli appartiene. Perché quando serve lui c’è. Se mi sarei mai immaginata di averlo al mio fianco? Ero talmente sana che non mi aspettavo di trovarmi in questa situazione”, confidò Eleonora. Che ha combattuta la sua battaglia con grande forza e coraggio. Fino alla fine. Col ricordo di una Versilia che non l’ha dimenticata.