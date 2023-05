Educazione stradale nelle scuole Ciclo d’incontri promosso dall’Aci

TERNI Conclusi i corsi di educazione stradale organizzati dall’Automobile Club Terni per quest’anno scolastico. Un percorso iniziato nel 2010, nell’ambito dell’accordo di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, che vede Aci impegnato nella realizzazione di corsi gratuiti per gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. La finalità è sensibilizzare gli studenti delle scuole con proiezione di slides, distribuzione di materiale informativo e svolgimento di esercitazioni pratiche e simulazioni, illustrando e commentando i rischi e le regole di comportamento in auto e in strada. Diversi gli istituti scolastici coinvolti, tra cui l’Istituto comprensivo ’F. Fatati’ di Terni, con i plessi di Cesi Scalo e di Campomaggiore, la scuola dell’infanzia ’S. De Santis’ e la scuola primaria ’R. Donatelli’, la direzione didattica “Don Milani“. Particolarmente riuscita la giornata alla scuola ’De Santis’, dove è stato allestito un vero e proprio circuito didattico.