Educazione civica, un prof dà lezione a tutta Italia

UMBERTIDE – "CivicaLab" (per i tipi della prestigiosa casa editrice Loescher-D’Anna) è uno dei manuali di Educazione civica più adottati oggi nelle scuole italiane. L’Autore è un umbertidese: il professore di Storia e Filosofia Gianni Codovini (foto) già noto alle cronache per il suo trascorso impegno in politica e per la stesura di vari manuali di storia ("Storia e storiografia"; "Effetto domino"; "Conseguenze della storia") già di larghissima adozione.

Il nuovo testo di Codovini si aggiunge ad un altro apprezzato volume sul tema uscito nel 2020. "Dal 2019 – dice l’autore - a scuola è stato inserito l’insegnamento obbligatorio di "Educazione civica", fatto che necessita di una guida aggiornata.

"CivicaLab" propone una lettura della realtà attraverso tre punti di osservazione, richiamati peraltro dalla legge istitutiva della materia: il diritto e la Costituzione; la sostenibilità ambientale e la cittadinanza digitale. Si può entrare così dentro l’attualità della transizione ecologica e tecnologica, capire meccanismi della società civile e dello Stato ed orientarsi nella nuova realtà digitale e della Rete, compresa quell’Intelligenza artificiale dalle enormi potenzialità ma carica di rischi".

Il manuale, ricco di documenti e nato dalla concreta esperienza didattica, recepisce anche le recenti indicazioni sull’educazione economico-finanziaria; pur rivolto alla scuola è una preziosa guida per chi volesse comprendere realtà sempre più complesse.

Pa.Ip.