A scuola di educazione ambientale con i carabinieri forestali. I militari della compagnia di Spoleto, insieme al personale del locale Nucleo forestale e del Nucleo Cites (Convenzione sul commercio internazionale a tutela delle specie di fauna e flora) di Perugia, hanno organizzato all’auditorium un incontro nell’ambito del ciclo di conferenze sulla “Formazione della cultura della legalità“ negli Istituti scolastici. Oltre ai temi del bullismo e del corretto utilizzo della rete e dei social, sono stati affrontati anche quelli legati al rispetto dell’ambiente. Presente anche la mascotte della specialità forestale “Aquilotto Silvano“, un’aquila carabiniere con il basco verde. Richiamando le finalità proprie del Nucleo Cites di educazione attraverso la sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche di tutela delle specie animali e vegetali, sono stati mostrati agli studenti i reperti confiscati, "per una corretta narrazione di come il commercio illegale rappresenti una minaccia alla sopravvivenza di specie a rischio di estinzione". Durante l’incontro, a sorpresa, gli studenti hanno effettuato una rapida visita dell’elicottero NH-500, proveniente da Rieti, impegnato, proprio in quelle ore, in un servizio per il monitoraggio e il controllo del territoriodi Spoleto e Campello sul Clitunno, insieme alle pattuglie della compagnia carabinieri.