Educazione alla musica. Torna il “Valzer dei moscerini“

SPOLETO Torna per l’anno scolastico 2024-2025 il “Valzer dei moscerini“, progetto di educazione alla musica che il Comune di Spoleto propone per la 17esima edizione, rivolto a bambine e bambini da fino a due anni, nato con il principale obiettivo di guidare ogni partecipante nel percorso di apprendimento del linguaggio espressivo musicale. Nel corso delle lezioni curate dalla associazione Spoleto Musica della scuola comunale di Musica e Danza “A. Onofri“, verranno create occasioni e stimoli per insegnare ad esprimere potenzialità e donare una possibilità comunicativa in più. Gli incontri, quindicinali, si terranno nelle sale del Centro per l’Infanzia il Glicine in viale Martiri della Resistenza e avranno inizio martedì 7 gennaio (21 gennaio, 4 e 18 febbraio, 4 e 18 marzo, 1 e 15 aprile, 6 e 20 maggio). I partecipanti saranno suddivisi per fasce di età. Le quote di partecipazione variano in base all’Isee da un minimo di 44 ad un massimo di 55 euro. La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito del Comune. Per info 0743 218615 e [email protected].