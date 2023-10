Educare alla vita buona. Successo per l’iniziativa

GUALDO TADINO - Continuano con successo le iniziative di "Oktober.edu-fest", attuate da "Educare alla vita buona" e dai suoi 15 partner (tra cui Comuni, scuole, gruppi della fascia appenninica) col coordinamento del professor Giovanni Carlotti in continuità con l’attivazione del Polo territoriale di eccellenza educativa. Domenica, dopo la proiezione del film "Oppenheimer", dedicato alla vicenda biografica del padre della bomba atomica, c’è stata la visita guidata alla mostra "Lise chi?", ideata da Sissa Medialab di Trieste con la collaborazione di alcuni docenti di fisica e geologia dell’Università di Perugia, partner del progetto: la stessa illustra la vicenda della scienziata Lise Meitner, il suo pensiero, i suoi messaggi. La mostra, che resterà aperta sino al 14 ottobre, in questi giorni viene visitata da molte scolaresche del territorio. La prossima iniziativa è in calendario per giovedì 19 ottobre: alle 15,30, al teatro Don Bosco, lo scrittore ed insegnante romano Eraldo Affinati presenterà il suo ultimo libro "Delfini, vessilli, cannonate, autobiografia letteraria", e risponderà alle domande degli studenti. Dal 20 al 22 ottobre incontri per docenti a Nocera Umbra. A.C.