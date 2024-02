Edoardo e Giulia, sono i nomi più gettonati per i neonati nel 2023

TERNI - Sono Giulia ed Edoardo i nomi più gettonati dai neogenitori ternani nel 2023 scelti per 11 bambine e 23 bambini. Lo rendono noto i Servizi statistici del Comune. Da genitori residenti a Terni nel corso del 2023 sono nati 588 bambini. Il dato è leggermente superiore rispetto al 2022. Nascono più maschietti: 307, 281 le bimbe. Per le bambine nate nel 2023 sono stati utilizzati ben 169 nomi e 140 per i maschietti. Anche nel 2023 non è mancata quindi la fantasia ai neogenitori. Sono 101 i nomi maschili utilizzati in un solo caso e 135 quelli femminili, molti sono nomi stranieri ( Ansel, Anointed, Asees, Ayla Xinyu) e alcuni sono doppi (Violante Sophia, Vittoria Romana, Mariama Raffaela, Thiago di Gesù, Cesare Antonio). Tornando alla classifica, per le neonate dopo Giulia seguono Ginevra, Ludovica, Vittoria Bianca ed Emma. Scendono Sofia e Anna. Per i bambini dopo Edoardo, i più scelti sono stati Mattia, Gabriele e Tommaso. Una curiosità: nella città del Santo dell’Amore nel 2023 sono nati soltanto un Valentino e nessuna Valentina.