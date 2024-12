“Édith Piaf“ inaugura la stagione del Don Bosco

Taglio del nastro per la stagione 24/25 del Teatro Don Bosco: domani alle 20.45 va in scena lo spettacolo inaugurale “Édith Piaf“ di e con Melania Giglio (nella foto) e con Martino Duane per la regia di Daniele Salvo.

Lo spettacolo ripercorre attraverso un testo inedito e mai rappresentato i giorni che precedettero la storica esibizione di Édith Piaf sul palco dell’Olympia, dalla fine del 1960 sino alla primavera del 1961. Il racconto, arricchito da canzoni eseguite rigorosamente dal vivo (tra le altre “L’accordéoniste“, “La vie en rose“ e “Milord“) vuole essere un omaggio a una delle voci più belle e strazianti della canzone moderna. "Èdith Piaf – racconta il regista – portava in sé questa scintilla, questa meravigliosa fiamma inesauribile e dolorosa. Vogliamo ricordarla con semplicità e nitidezza. Non vogliamo imitarne le movenze o copiarne l’esteriorità. Tentiamo invece di avvicinarci alla sua anima con levità mozartiana, di raggiungere il centro del suo petto per evocare per un istante, con attenzione e rispetto, il suo incredibile talento".