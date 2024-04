Edilizia residenziale pubblica. Ater vende 156 appartamenti

PERUGIA – L’Ater ha avviato la vendita tramite asta pubblica di 152 alloggi di edilizia residenziale sociale di sua proprietà che si trovano nei Comuni ad alta tensione abitativa in particolare, sono 65 a Terni, 29 a Perugia, 19 a Foligno, 9 a Città di Castello. Le basi d’asta per gli appartamenti in vendita variano da un minimo di 16.825,61 euro ad un massimo di 115.577,18 euro. L’apertura delle buste avrà luogo a partire dalle ore 9,30 di mercoledì 8 maggio e i risultati saranno pubblicati giovedì 9 maggio nel sito dell’Ater. Le offerte possono essere presentate all’ATER Umbria fino alle ore 12 di martedì 30 aprile, secondo le modalità descritte nel bando d’asta consultabile nel sito aziendale (https://www.ater.umbria.it/. È previsto un programma di visite agli immobili in vendita, previa prenotazione, da concordare con la Segreteria dell’Ente ai numeri telefonici: 0744 / 482459 – 0744 / 482201 oppure tramite mail: [email protected].