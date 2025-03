Edgardo Pistone presenta il suo film al PostModernissimo

Il regista Edgardo Pistone (nella foto) è il protagonista del secondo appuntamento de “La Nuova Stagione“, la rassegna multidisciplinare promossa da MenteGlocale con il sostegno di Adisu, per analizzare i linguaggi dell’editoria e del cinema contemporaneo. Questa sera alle 21 Pistone, classe 1990, laureato all’Accademia di belle Arti di Napoli, sarà al PostModernissimo per presentare il suo film “Ciao bambino“, Premio Miglior Opera Prima alla Festa del Cinema di Roma. La proiezione, a ingresso gratuito per studentesse e studenti universitari, sarà accomapgnata da un dialogo tra il regista e Giulia D’Amato, regista e produttrice. “Ciao bambino“ è la storia di Attilio, diciassettenne che vive nel quartiere Traiano di Napoli. Con il padre appena uscito dal carcere, per guadagnare qualcosa accetta di fare da guardiano ad Anastasia, una giovane prostituta che viene dall’Est Europa. Tra i due nasce un sentimento che spingerà il ragazzo a fare delle scelte.

Pistone sarà domani alle 21 a Spoleto, per presentare il suo film anche alla Sala Pegasus.