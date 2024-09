Ecco “Umbria Factory“ . Il festival dedicato ai fermenti contemporanei

Tutto pronto per la quarta edizione di “Umbria Factory Festival“, contenitore multidisciplinare dedicato ai linguaggi artistici e ai processi della creazione contemporanea ideato dallo Spazio Zut! di Foligno in collaborazione con La Mama Umbria International di Spoleto: si terrà a Spoleto dal 26 al 29 settembre e a Foligno giovedì 26 settembre, poi nei successivi fine settimana, dal 3 al 6 e dall’11 al 13 ottobre. Si comincia a Spoleto nel segno della danza e del teatro contemporaneo. “Confini“ di Instabili Vaganti apre l’edizione con una performance di giovani danzatori, performer e coreografi internazionali, giovedì 26 al Cantiere Oberdan. Segue la danza con “Afterimage“ di Evan Ray Suzuki (27 e 28) “Playground#Spoleto“ del gruppo di ricerca OperaBianco (il 28 al Giardino di Villa Redenta) e la performance “Come se niente fosse“ di Davide Grillo, il 28 al Cantiere Oberdan. Domenica 29 presentazioni dei progetti degli artisti in residenza. A Foligno il 26 settembre c’è “Play“ di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, performance sul movimento del #metoo, alle 21, Spazio Zut!.