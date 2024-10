Ecco lo scacchiere dei cavalieri. Dal “valzer“ resta fuori Melosso

Si apre il ‘caso Melosso’ in casa Quintana. Mentre stanno andando al proprio posto tutti i tasselli del valzer delle selle quintanare, l’unico che sembra rimasto fuori è proprio il cavaliere ascolano Lorenzo Melosso, prima al Badia e poi dato vicinissimo al Croce Bianca. L’ultima “bomba“ è che il Rione del priore Alfiero Pepponi, con il quale Melosso è sotto contratto fino al 2025, avrebbe deciso di non svincolarlo almeno fino a settembre, mettendolo di fatto fuori dai giochi nella Sfida di giugno. Ecco spiegato lo stallo nell’annunciare un passaggio che, pur tra diversi malumori, era già dato per fatto. E ora il Croce Bianca deve correre ai ripari e trovare un piano B. Intanto è imminente l’ufficializzazione del ritorno di Pierluigi Chicchini al Pugilli, un matrimonio che era durato sette anni e con due vittorie conquistate ora sembra ricomporsi. Il Giotti si è orientato su Raul Spera, giovane promettente che aveva difeso i colori del Pugilli ma con il quale i rapporti erano finiti. A questo punto, stando al quadro che si viene delineando, un altro che potrebbe rimanere a piedi è il fantino Nicholas Lionetti, chiamato d’urgenza al Giotti dopo la sostituzione di Raponi. Sul lato conferme, qualcuna è già arrivata e qualche altra arriverà nei prossimi giorni: Daniele Scarponi continuerà ad essere il Furente del Contrastanga così come il Gagliardo dell’Ammanniti resta il campione in carica Mattia Zannori. Il Cassero si tiene stretto Luca Innocenzi e lo Spada ha ufficializzato all’indomani della Giostra di settembre il proseguimento dell’idillio con Tommaso Finestra. Il Rione La Mora ha assoldato Adalberto Rauco, uscito dal Croce Bianca e per il prossimo anno potrà contare sul supporto tecnico di un pezzo da novanta del calibro di Massimo Gubbini. Il Badia, elaborato il “lutto“ dell’addio da Melosso, ha riversato il proprio entusiasmo sul giovane talento Davide Dimarti. Al Morlupo è in arrivo la conferma per Mario Cavallari, anche se non si esclude un pensiero su Lionetti.

Alessandro Orfei