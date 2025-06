Ecco le “Microlimpiadi“. In un teatro a cielo aperto

MASSA MARTANA - L’estate si accende nel borgo massetano con le attese Microlimpiadi 2025, una manifestazione ludico-sportiva ed educativa organizzata dall’associazione culturale Actor Mattis, con il patrocinio del Comune, che da 33 anni trasforma il paese in un teatro a cielo aperto fatto di creatività, ironia, gioco, spettacolo e spirito di squadra. Il tema di quest’anno? Un intrigante connubio tra passato e futuro: "Aia-Ia", dove la vita contadina incontra l’intelligenza artificiale.

Il programma, ricchissimo e variegato, prevede gare che abbracciano sport, teatro, costume, tecnologia e memoria storica. Ogni squadra dovrà misurarsi con prove artistiche, comiche, sportive e culturali, portando in scena il meglio della propria fantasia, preparazione e organizzazione. Il tutto all’insegna del motto: "Puoi insegnarmi qualche cosa solo se sei più felice di me". L’evento prevede una giuria qualificata che assegna punteggi per ogni prova, determinando la classifica finale. Durante la settimana, inoltre, esperti ospiti terranno laboratori artigianali, come quelli per la realizzazione di cesti in vimini e il lavoro con i ferri, tipici della nostra tradizione contadina. Si parte stasera con “La Vita nell’Aia“, un allestimento scenico che ricrea la ruralità degli anni Cinquanta in un box di legno, dove l’aderenza storica si fonde con racconti autentici di riscatto sociale legati alla fame del dopoguerra. Seguirà l’originale sfilata Aia-Ia, dove abiti e accessori combineranno la vita contadina con l’estetica futuristica, spaventapasseri e robot realizzati con materiali di riciclo. Ed è solo l’inizio.

s.f.