Ecco la ’pagella’ di Gubbio. Bene cantieri e decoro. Bocciati turismo e sanità

Si scalda la vita politica della città eugubina, sempre più in fermento con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative che si terranno agli inizi di giugno. Ieri mattina, l’associazione Città Futura ha presentato i risultati del questionario online “Gubbio: le tue riflessioni sulla città” promosso nei mesi scorsi. A compilarlo sono state circa 700 persone, che si sono espressi su vari temi. La gestione dei rifiuti è stata valutata come buona dal 50%, mentre alla domanda “ritieni utile una condivisione preventiva sui principali lavori e progetti dell’amministrazione?” il 54% ha risposto con “molto importante”. Per quanto riguarda il turismo, considerato dalla maggioranza, insieme allo sviluppo artigianale, l’attività che più può contribuire a rilanciare l’economia creando anche occasioni di lavoro, quasi la metà (il 40%), ritiene che Gubbio sia promossa in maniera non molto adeguata.

Numeri preoccupanti anche per la sanità (più del 70% si rivolge assiduamente ai servizi privati) con relative preoccupazioni anche per l’ospedale di Branca, mentre sono interessanti le conclusioni su territorio e spazio pubblico. In particolare, il 48% dei votanti ritiene molto importante una pedonalizzazione del centro storico, tematica che da anni viene discussa sia dai cittadini – residenti all’interno delle mura urbiche e non – che in consiglio comunale. L’incontro di ieri mattina, molto partecipato anche dalla cittadinanza, si è chiuso con un’assemblea degli iscritti all’associazione per valutare le prospettive future in vista delle amministrative di giugno. Rimane aperta la finestra di dialogo con “Cantiere Sociale” di Gabriele Tognoloni e anche con un gruppo di cattolici.

Prosegue anche il lavoro degli altri candidati. Oltre a Rocco Girlanda, Alessia Tasso e Francesco Della Porta, Vittorio Fiorucci, candidato della coalizione sostenuta da FdI, FI, Gubbio Civica e Lega, si è presentato agli iscritti in occasione della cena di Fratelli d’Italia, alla quale era presente anche Marco Squarta, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, che si è svolta a Gubbio: “Un ringraziamento doveroso va a tutti i nostri militanti e simpatizzanti per il forte appoggio che ci hanno dimostrato e ci dimostrano in maniera fattiva e che ci spinge ad andare avanti con maggiore determinazione ed entusiasmo”.