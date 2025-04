Ecco la movida sostenibile. Trecento attività aderiscono alla “differenziata“ del vetro

Una movida sempre di più eco. Valle Umbra Servizi, in collaborazione con CoReVe - il Consorzio recupero vetro e con il supporto del fondo Anci - dà ufficialmente il via a “Movida - Città di vetro“, la nuova fase della campagna di sensibilizzazione dedicata alla raccolta differenziata del vetro. Il progetto si inserisce nel percorso avviato lo scorso novembre con ‘Città di Vetro: la trasparenza che protegge l’ambiente’, pensato per coinvolgere la cittadinanza e promuovere buone pratiche di conferimento. Ora la campagna si apre ai protagonisti della vita notturna, portando il messaggio nei luoghi della socialità e del tempo libero. Oltre 300 attività commerciali tra bar, ristoranti e locali della Valle Vasta e Valnerina hanno ricevuto un kit composto da una locandina informativa e da un adesivo da applicare sui contenitori da 240 litri per il vetro, personalizzati con grafiche chiare e messaggi immediati. Un gesto semplice, ma concreto, per promuovere il riciclo di qualità anche durante eventi, serate e momenti di svago. "Con Movida -Città di Vetro vogliamo rendere protagonisti coloro che ogni giorno hanno a che fare con il vetro – dichiara il direttore generale di Valle Umbra Servizi, Marco Ranieri –. Gli esercenti diventano ambasciatori di sostenibilità, contribuendo con piccoli gesti a sensibilizzare migliaia di persone". L’adesione alla campagna è volontaria, ma rappresenta un’occasione concreta per partecipare attivamente al cambiamento. I locali che espongono la locandina possono inviare una foto o un breve video al numero WhatsApp di Valle Umbra Servizi, diventando ufficialmente #GlassAmbassador. I contenuti verranno condivisi sulla pagina Facebook di Valle Umbra Servizi con lo slogan “La movida che fa bene all’ambiente“.