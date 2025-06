Ecco il “Trasimeno Fitness Festival“. Insieme tra divertimento e salute

Da oggi a domenica a Castiglione del Lago si tiene l’undicesima edizione del “Trasimeno Fitness Festival“ un evento sportivo all’aria aperta che si colloca, di fatto, fra i più importanti del settore nel territorio nazionale con migliaia di persone che si recano sulle rive del Lago Trasimeno per tre giorni di fitness e divertimento, in un’area di 3000 metri quadrati e con i migliori presenter internazionali nelle discipline di zumba, aerobica, fitboxe e molto altro. Punto di forza dell’evento è sicuramente il luogo incantevole, sulla riva del lago a Castiglione del Lago: per questo il Tff, oltre che essere un evento di promozione sportiva, si pone anche l’obiettivo di promozione del territorio visto che la maggior parte dei partecipanti, nelle scorse edizioni, proveniva da fuori regione. Diego Fossati, ideatore e organizzatore del Trasimeno Fitness Festival, ha espresso grande soddisfazione: "Siamo orgogliosi di presentare l’undicesima edizione di un evento che è cresciuto insieme al suo territorio. Il Tff è nato da una passione per il movimento e per la condivisione e oggi rappresenta uno dei principali appuntamenti nazionali per il mondo del fitness".

"Il Trasimeno Fitness Festival – ha dichiarato l’assessore regionale Simona Meloni – è molto più di un grande evento sportivo: è un inno al benessere, alla vitalità e alla bellezza del nostro territorio". Il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico ha dichiarato che "il Trasimeno Fitness Festival è un fiore all’occhiello della nostra estate. Un evento che promuove lo sport, ma anche la bellezza del nostro territorio, attirando tantissimi visitatori e creando un importante indotto turistico. Siamo felici di sostenere questa manifestazione che ogni anno porta energia, entusiasmo e valori positivi sulle rive del nostro lago". La vicesindaca e assessora allo Sport Andrea Sacco ha poi aggiunto: "Questo festival dimostra come lo sport possa essere motore di inclusione, salute e partecipazione".

Tre giorni di fitness e divertimento con 3 aree principali: “Palco Fitness“ con tutte le attività musicali dalla Zumba allo step in tutte le sue sfaccettature; “Palco Olistico“, un’area di 200 mq con oltre 25 classi di pilates e yoga con tanti metodi a confronto; “Area Funzionale“ con oltre 700 mq dedicati a competizioni ed esibizioni fra atleti crossfit e weightlifting di vario livello, a cura della Fipe (Federazione italiana pesistica), dove si esibiranno atleti nazionali e i tecnici federali terranno corsi aperti a tutti e tanto altro.