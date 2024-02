Ecco il ’Trail dei Molini’: podisti in gara alla scoperta del paesaggio

MAGIONE – Una manifestazione unica, dedicata al trail-running e all’esplorazione della natura: è stata presentata così l’idea, ora divenuta realtà, dell’A.S.D. Atletica AVIS Magione, il gruppo di runner e atleti che organizza il "Trail dei Molini (TdM) primo Memorial Crispoldo Pesciarelli" al via nella prima mattinata di domenica 25 febbraio a Magione (PG) per una giornata dedicata a sport, salute, ambiente e solidarietà.

Sono attesi circa 400 iscritti alle gare agonistiche e oltre 200 per le attività ludiche, per un evento che nasce dalla bellezza dei paesaggi umbri a partire da quelli del Trasimeno e dal desiderio di condividere un’esperienza unica con amici e appassionati dell’avventura outdoor e del benessere. Una grande festa dello sport e del benessere, insomma, che ha subito incontrato il favore del Comune di Magione e dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria il cui Consigliere regionale Eugenio Rondini non ha mancato di evidenziare "l’importanza di iniziative di questo tipo capace di valorizzare il territorio attraverso lo sport".