Ecco il “Fleximan“ dei rifiuti. Rubate due fototrappole

Ignoti rubano due foto-trappole del Comune e una terza viene danneggiata, ma l’amministrazione è pronta a comperare nuova strumentazione. A chiedere che fine avessero fatto le foto trappole in dotazione al Comune di Spoleto è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Cretoni con una interpellanza. "Le quattro foto trappole acquistate da Auri – risponde l’assessore all’ambiente Agnese protasi - sono state assegnate nel 2019 ai carabinieri forestali, e sono state utilizzate oltre che per la verifica degli abbandoni dei rifiuti, anche per altri controlli come la raccolta dei tartufi, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore in ambiti vietati, attività investigativa negli incendi boschivi e spaccio di stupefacenti". Le attività hanno consentito di individuare i responsabili di alcuni sottoposti alle dovute sanzioni. "Annualmente – continua Protasi – il comando carabinieri forestali relaziona al Comune gli esiti e procede agli accertamenti attraverso una procedura che prevede la sinergia tra carabinieri, polizia locale ed ispettore ambientale. Nel settembre del 2021 sono state rubate da ignoti in località Molinaccio due foto trappole mentre una terza è stata manomessa e danneggiata in modo irreversibile nel 2022. Il comune ha richiesto ad Auri l’acquisto e la fornitura di nuove foto trappole con caratteristiche tecniche più evolute di quelle già in dotazione. Ad oggi nonostante i solleciti Auri non ha accolto la richiesta e quindi entro il primo semestre del 2024 lo stesso Comune provvederà ad acquistare nuova strumentazione anche in seguito alle richieste dei carabinieri forestali".