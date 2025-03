Ecco gli spettacoli finali dei laboratori agli Instabili

Il Piccolo Teatro degli Instabili presenta gli spettacoli finali dei Laboratori di teatro per adulti, ragazzi e bambini. Dopo “Cose per cui vale la pena vivere” andato in scena ieri, si prosegue domani alle 21.15 con “Le occasioni più liete e propizie” e si chiude giovedì 3 aprile in doppia replica alle 20:30 e alle 21:45 con “Qualcuno che ti ami”. Tutti e tre gli spettacoli sono del Laboratorio per Adulti guidato dell’autore e regista Samuele Chiovoloni (nella foto) che ne ha curato l’adattamento drammaturgico e sono liberamente tratti dalla raccolta di racconti di Raphael Bob-Waksberg: testi variano dal realistico all’assurdo, con tre esperimenti curiosi che coinvolgono oltre 50 allievi/attori. Domenica 30 marzo alle 18.30 sarà la volta dei ragazzi del Laboratorio condotto dall’autore, regista e attore Massimiliano Burini con “L’isola delle illusioni” mentre mercoledì 2 aprile alle 19 divertimento con i bambini del Laboratorio dell’attrice Caterina Fiocchetti che si cimenteranno in “L’Odissea o quel che ne resta”. L’ingresso agli spettacoli è a offerta libera.