"Ecco gli errori". Le frecciate nel centrodestra

PERUGIA - Parole garbate ma molto chiare allo stesso tempo. Sono quelle dell’assessore regionale Michele Fioroni, che in una chiacchierata al Mercato Coperto nello spazio ‘Punzj di vista’, tra le altre cose ha scoccato un paio di frecciate alla sua compagine. A cominciare dalle elezioni comunali. "Devo dire che la campagna elettorale della sindaca Ferdinandi è stata fatta bene, con un messaggio chiaro, una cabina strategica strutturata". E Scoccia? "Personalmente non può rimproverarsi nulla, si è impegnata tantissimo, si è donata direi. Abbiamo inseguito un po’ troppo, a mio avviso – ha aggiunto -: chi comunica bene detta l’agenda".

Parole anche sull’aeroporto di Sant’Egidio: "E’ un asset straordinario, in cui per prima ha creduto proprio la governatrice Donatella Tesei. Purtroppo c’è anche chi ha deciso di non ‘sposare’ la causa e quindi di non finanziarlo, nascondendosi dietro motivazioni tecniche. Insomma, ci sono state alcune posizioni deboli, come quelle del Comune di Perugia e Assisi che mi auguro vengano riviste: nell’aeroporto ci si crede oppure no e chi ci crede ci mette i soldi". Infine parole sulla ricandidatura di Tesei: "Donatella è una persona che conquista, ha il coraggio di decidere, sa ascoltare le persone. Con il Covid ha affrontato momenti difficilissimi, ma non si è mai tirata indietro. Non c’è candidato possibile e credibile che non si chiami Donatella Tesei, questo lo sanno tutti a Roma e Perugia. E sarà importante non fare sbagli come a Perugia – ha concluso –: che quegli errori siano da monito".