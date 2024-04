Ecco ’Gli arredi del Cielo’. Paramenti sacri in mostra

GUALDO TADINO – Si chiama "Gli arredi del cielo" la singolare mostra che apre i battenti sabato prossimo nella monumentale chiesa di San Francesco. Vi sono esposti paramenti sacri, calici, pissidi, ampolline, croci abbaziali, processionali e pettorali, ostensori, messali e tanti altri oggetti reperiti nel territorio gualdese, tutti con una lunga storia alle spalle. Una sorta di mostra di antiquariato sacro, una antologica della fede e dell’intraprendenza della gente gualdese nei secoli trascorsi, dal 1300 in poi, con molti dei pregiati pezzi esposti provenienti dalla cattedrale di San Benedetto, dalle parrocchiali di San Donato, San Pellegrino, Crocicchio, San Facondino, Pieve di Compresseto, Poggio Sant’Ercolano, Boschetto. L’esposizione viene organizzata nel contesto delle iniziative promosse in occasione del settecentenario del santo patrono cittadino, il Beato Angelo. La mostra, curata da Sergio Ponti (nella foto) del Comitato giubilare angelano, viene inaugurata alle 18, al termine del convegno in programma per le ore 17 nella sala della Mediateca del museo dell’emigrazione, in piazza Soprammuro con interventi dei docenti di storia dell’arte medievale all’Università di Perugia: il prof. Elvio Lunghi parlerà di pittura e scultura nel gualdese tra Medievo e Rinascimento e Mirko Santanacchia del Calice di Duccio di Donato e della Croce di San Benedetto: arte preziosa per la Gualdo del ‘300. La mostra, patrocinata dalla Regione e dal Comune, col sostegno prezioso della Farmacia Capeci, chiuderà i battenti il 2 giugno. Ingresso libero.

Alberto Cecconi