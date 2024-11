Ecco “Foglie d’autunno“. Ricco cartellone di eventi

Una lunga serie di attività autunnali, di eventi prenatalizi promossi dalle associazioni del territorio comunale riuniti per la prima volta in un cartellone denominato "Foglie d’Autunno". Un programma ricco di mostre, concerti, spettacoli teatrali e altri eventi che si terranno in vari luoghi della città e in alcune frazioni, a partire da domani fino a Natale e “dintorni”. L’evento di punta è la mostra di Presepi a Collestrada e il Presepe vivente del mondo contadino di Ripa, che resteranno aperti fino al 6 gennaio 2025. Oltre agli eventi gratuiti, sono previsti anche spettacoli a pagamento, come concerti e performance teatrali. L’iniziativa, che si svolgerà da oggi fino al periodo natalizio e oltre, include numerosi appuntamenti gratuiti e si propone di dare continuità all’impegno delle realtà locali nel promuovere la cultura e la comunità. Alla presentazione del ricco programma ha partecipato la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore al turismo e ai rapporti con le associazioni culturali Fabrizio Croce e numerosi rappresentanti delle associazioni che partecipano all’iniziativa. La sperimentazione di questo programma è già vista come un successo, con oltre 90 associazioni ed enti no profit coinvolti, e si prevede che in futuro questo modello possa essere ampliato per includere altre stagioni, con altre iniziative.

"Questo ampio programma rappresenta una fedele fotografia del valore e dell’importanza che rivestono le associazioni per il nostro territorio, ricco di un substrato di creatività che fa da prezioso collante per la comunità – ha spiegato la sindaca Ferdinandi alla platea – . Il nostro ruolo è quello non solo di essere a fianco dei grandi eventi, ma anche di promuovere e valorizzare il prezioso lavoro dell’associazionismo che presidia e rivitalizza la nostra città dal centro storico alle periferie, queste ultime aree che hanno maggiore bisogno di essere tenute vive come

comunità. Il calendario si apre domani alle 16.30 con "Personaggi e storie nei ritratti degli Uffizi"; conferenza di Marinella Caputo, Sala San Francesco, via Monteripido 8, a cura dell’Associazione Padre Diego Donati.