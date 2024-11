E78, è tutti contro tutti. Sindaci e comitati divisi

Un nuovo comitato della zona di Cerbara che con 400 firme dice "sì" al tracciato della Due Mari elaborato dal commissario Anas Simonini, altri gruppi composti da enti, associazioni, imprese e cittadini che invece lo contestano e propongono una soluzione alternativa. Una cosa è certa: il tracciato umbro della E78 continua a dividere. In soldoni: tutti la vogliono, ma il più possibile lontano da casa. Si potrebbe riassumere così la situazione che si è creata alla data di ieri, 27 novembre, giorno di scadenza per la presentazione delle osservazioni al ‘famigerato’ Lotto 1 del tratto che va da Selci Lama alla galleria della Guinza. In Regione il progetto è in fase di Via, ma il fronte dei sindaci è diviso e quello dei residenti nelle zone del passaggio ancora di più. Negli ultimi giorni è successo di tutto. Domenica il sindaco Luca Secondi ha preso le distanze dalla posizione unitaria assunta finora insieme ai colleghi di San Giustino e Citerna. Secondi ha pubblicamente dichiarato di appoggiare il tracciato che Anas e il commissario Simonini hanno depositato per la valutazione in Regione. Ieri ha fatto la sua prima uscita pubblica il Costituendo Comitato Civico per lo Sviluppo Sostenibile dell’Altotevere che, a fronte di 400 firme raccolte in 4 giorni al Cva di Cerbara, avalla la posizione di Secondi dice okay al tracciato. L’appello del Costituendo Comitato alla Regione dell’Umbria è quello di non prendere in considerazione eventuali tracciati alternativi. Il riferimento, piuttosto chiaro, è all’elaborato che alcuni comitati, con aziende e numerosi cittadini propongono in alternativa a quello di Anas attualmente sui tavoli. Quest’ultimo documento -con relativo tracciato alternativo- è stato consegnato nelle mani del Ministro Salvini.