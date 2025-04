"E45, svincoli pericolosi". Serve l’illuminazione"

Più illuminazione in corrispondenza degli svincoli della E45 della zona nord del comune. E’ quanto chiede in un ordine del giorno la consigliera comunale del Pd, Silvia Pannacci secondo la quale "risulta non esserci una sufficiente illuminazione stradale, tale da garantire la percorrenza in sicurezza degli svincoli stessi e delle strade interne immediatamente contigue, specie nelle ore notturne o in presenza di particolari condizioni meteorologiche". Per questo intende impegnare l’amministrazione ad attivarsi, coinvolgendo Anas e ogni altro soggetto competente. L’assessore Francesco Zuccherini, ha detto che "qualora la proposta si trasformasse in una delibera del Consiglio comunale, la giunta sarebbe pronta a trasmettere l’istanza ad Anas". L’assessore ha precisato che anche l’aspetto del potenziamento dell’illuminazione in corrispondenza degli svincoli della E45 sarà considerato in sede di affidamento della concessione, in scadenza il prossimo anno, della gestione dei 33mila punti luce presenti nel territorio comunale. Nicola Paciotti (Pd) ha poi suggerito che sarebbe opportuna anche l’installazione di strutture per le telecamere. Edoardo Gentili (FI) ha proposto di sentire i tecnici di Anas.