E45, il punto sui cantieri. Tra aperture e chiusure degli svincoli per i lavori

Svincoli chiusi, cantieri aperti, deviazioni e tanti disagi per gli automobilisti che ogni giorno viaggiano lungo la E45 nel tratto dell’Altotevere. Anas in queste ore ha diramato una nota nella quale viene fatto il punto della situazione dei cantieri che insistono tra Città di Castello e Montone e che nei giorni scorsi sono finiti al centro di polemiche per rallentamenti e incidenti (fortunatamente senza gravi feriti). L’azienda chiarisce che a pesare sui tempi previsti sono state soprattutto le condizioni meteo sfavorevoli di settembre e ottobre. Nei prossimi giorni la situazione è destinata ancora a cambiare; qualche uscita sarà riaperta e altre però chiuse per consentire il prosieguo dei lavor. Nel dettaglio: sabato 9 novembre riapre in ingresso lo svincolo di Città di Castello Sud in direzione Cesena, ma dalla prossima settimana (l’11 novembre) e fino al 20 dicembre, è stata annunciata la chiusura al transito della rampa di entrata in direzione Roma dello svincolo di Città di Castello Sud, per permettere il completamento dei lavori di ripristino del cavalcavia. Ancora a singhiozzo le uscite di Promano bloccate da settimane. Intanto per domani sarà riaperta la rampa in uscita in carreggiata Nord mentre è prevista per i primi giorni di dicembre la riapertura dello svincolo in entrata, sempre di Promano in direzione Cesena. Sulla strada statale 3bis Tiberina (E45), tra Umbertide e Città di Castello, sono in corso i lavori di risanamento profondo del piano viabile, strutturale dei sovrappassi e miglioramento sismico del viadotto Tevere I e di altri impalcati.