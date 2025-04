“... E vien Calendimaggio“. Nell’attesa, eventi a raffica

Arriva “…E vien Calendimaggio“ a scandire il tempo che manca alla manifestazione degli assisani, al 7 al 10 del prossimo mese: il via domenica 13, quando alla Rocca Maggiore andrà in scena, dalle 15.30, la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti che poi si sfideranno nella gara per l’elezione di Madonna Primavera, giovedì 8 maggio. Gli appuntamenti gratuiti, patrocinati da Città di Assisi e Regione e realizzati con il sostegno della Fondazione Perugia, organizzati dall’Ente Calendimaggio, continueranno lunedì 21, nella Sala delle Volte e alla Galleria Le Logge dove ci sarà l’apertura della taverna del Calendimaggio e del punto ristoro. Sabato 26 nella sala della Conciliazione alle 15.30, è in programma la presentazione della giuria: saranno svelati i nomi dei tre giurati – un regista, uno storico e un musicologo – che decreteranno la Parte vincente del Calendimaggio 2025. Si prosegue mercoledì 30 alle 16, alla Piazzetta della Chiesa Nuova, con la presentazione delle giovani candidate al titolo di Madonna Primavera: le dieci fanciulle – cinque per Parte – tra le quali, il secondo giorno del Calendimaggio, verrà eletta la Regina della Festa. Un pomeriggio caratterizzato dall’omaggio canoro dei Cantori di Assisi. Nella serata del 30 aprile le cene propiziatorie nei Rioni delle Parti (riservate ai soli tesserati) mentre giovedì primo maggio, in piazza Santa Chiara, doppio appuntamento: dalle 14.30 lo spettacolo della Compagnia Balestrieri di Assisi e dalle 17 lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi. Infine, venerdì 2 maggio, in piazza del Comune, saranno premiati i vincitori della 30esima edizione del Premio “Carlo Lampone“.