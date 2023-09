È tutto pronto per “Orvieto Cinema Fest“. Cortometraggi di scena al teatro Mancinelli

Al via “Orvieto Cinema Fest“, festival internazionale di cortometraggi: otto giorni, da domenica 17 a domenica 24; quattro location, il Teatro Mancinelli per le proiezioni, la chiesa Santi Apostoli per la personale di Fabio Weik Finis, la nuova biblioteca pubblica “Luigi Fumi“ i fuori concorso e rivolte ai più piccoli. Nel suo chiostro anche la mostra Limbo, un reportage dai Balcani del regista Giulio Tonincelli, e l’allestimento che porta in mostra le 15 opere finaliste del contest d’illustrazione a tema “Confini“ lanciato nei mesi scorsi. Undici anteprime nazionali e una mondiale, con 12 registe in gara a testimonianza dell’attenzione che il festival riserva al gender balance. Ventisei sono i titoli proposti in questa sesta edizione, che sviluppa attorno alle proiezioni del concorso una ricca rete di appuntamenti. Dal 2018 il festival, ideato da due giovani cinefile orvietane, Sara Carpinelli e Stefania Fausto (nella foto), continua a portare avanti il suo impegno verso i talenti emergenti, le premiere, le voci femminili. La giuria sarà presieduta da Pedro Armocida, affiancato da Valentina Lodovini e Francesca Mazzoleni. Alcuni membri del Sindacato nazionale critici cinematografici italiani avranno invece il compito di attribuire un premio ad hoc a nome dell’associazione. Come da tradizione non mancherà il premio MyMovies, partner del festival. Fuori concorso vi è poi la sezione Focus On - Iran, che porterà una selezione proveniente dal territorio iraniano. Confermata anche la collaborazione con l’Associazione festival italiani di cinema. Novità di questa edizione, la collaborazione con il Giffoni Film Festival. La regista Beatrice Baldacci presenterà tutte le serate di proiezioni e incontrerà gli studenti del liceo scientifico Ettore Majorana, come anche l’artista Fabio Weik. Mercoledì 20 al via alle 2i al Teatro Mancinelli la prima serata di proiezioni dei cortometraggi (a ingresso gratuito).