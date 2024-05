È scattato il piano-Ceri. Regole per traffico e sosta. Via all’ispezione coi droni

Il 15 maggio è sempre più vicino e, con la città che si prepara alla Festa dei Ceri, anche il traffico – soprattutto all’interno delle mura urbiche – subirà delle modifiche. Il centro storico, infatti, sarà chiuso per i veicoli non autorizzati dalle ore 14 del 14 maggio alle ore 7 del 16 maggio, mentre dalle ore 5 alle ore 24.00 del 15 maggio sarà presente il divieto di sosta, che interesserà anche altri parti della città. I parcheggi dell’Ex Seminario, del piano di superficie e primo interrato del parcheggio antistante la Funivia “Colle Eletto” e di Via di Fonte Avellana saranno riservati ai residenti del centro storico, con orari diversi: i primi due dalle 14.00 del 14 maggio alle ore 14.00 del 16 maggio, mentre per gli altri due dalle ore 5.00 alle ore 22.00 del 15 maggio.

I bus turistici potranno sostare nel parcheggio dello stadio “Barbetti”, mentre tutti i parcheggi a pagamento non interdetti alla circolazione, nei giorni dei Ceri grandi, mezzani e piccoli, saranno a sosta libera. Alcune limitazioni sono destinate anche "ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di distributori automatici, nonché ai venditori ambulanti ed ai soggetti autorizzati, operanti nel territorio comunale", ai quali si impone "il divieto di vendere e somministrare bevande per asporto in contenitori in vetro ed in contenitori metallici, a decorrere dalle ore 20:00 del 14 maggio 2024 alle ore 24:00 del 15 maggio 2024". La Festa dei Ceri di quest’anno pone una particolare attenzione sul tema della sicurezza. Il Piano di sicurezza stilato dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza ha soddisfatto ampiamente le richieste grazie anche ai nuovi elementi aggiunti. Soprattutto per quanto riguarda il percorso dei Ceri, che grazie alle telecamere di videosorveglianza impiantate da qualche settimana nel centro storico ha una copertura immediata e completa, e che grazie all’intervento effettuato ieri mattina con i droni da parte dei Vigili del Fuoco per controllare i tetti delle abitazioni del percorso può contare su uno scrupolo maggiore. Ora Gubbio è pronta sotto tutti gli aspetti per affrontare una giornata di Festa ma comunque concitata come quella del 15 maggio.