È pioggia di truffe sugli anziani: "Nel mirino di veri professionisti"

"Gli anziani sono bersagliati da truffe di ogni tipo; è un problema che sta creando enormi disagi". Cosi Paolo Fabri, presidente del Centro sociale per anziani “Volta“. "Quest’anno assegniamo il Premio ’Flori’ anche alla guardia di finanza proprio per il suo impegno nella tutela della popolazione anziana – continua Fabri – ma lo scorso anno, per gli stessi motivi, assegnammo il riconoscimento alla polizia e ai carabinieri. Il fatto è che il fenomeno sta assumendo contorni sempre più allarmanti, con gli anziani che ne fanno le spese, da un punto di vista non solo economico ma anche psicologico". "Questi malviventi hanno alzato il livello delle truffe – continua Fabri –, non c’è più solo la classica telefonata con il falso incidente. Si tratta di vere e proprie bande di professionisti che colpiscono i più deboli, appunto gli anziani, scegliendo non a caso la fascia degli ottantenni. I truffatori si spacciano ormai per le più svariate figure; ribadisco: si muovono come professionisti, senza alcuno scrupolo verso persone spesso in difficoltà. Constatiamo purtroppo un aumento dei casi, ma anche fattispecie di truffa diverse e sempre più articolate". C’è poi una questione che rende la fascia degli anziani ancor più esposta. "Ormai, spesso anche per legge o per regolamenti– aggiunge il presidente del Centro sociale – , si chiede agli anziani di interagire a livello informatico, ma nel web gli anziani sono pesci fuor d’acqua, tutt’altro che esperti. E così si espongono ulteriormente ai malintenzionati".

Ste.Cin.