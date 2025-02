E’ l’ora della nuova area pedonale: "Provvedimento sperimentale"

Entra in vigore da oggi, in via sperimentale, la nuova area pedonale urbana nel centro storico di Orvieto. L’area pedonale comprende corso Cavour, dal Teatro Mancinelli a piazza della Repubblica, via Duomo e via della Costituente e prevede il divieto di circolazione e sosta per tutte le categorie di veicoli fatta eccezione per i mezzi di servizio delle forze dell’ordine, del corpo di polizia locale, quelli di soccorso e vigilanza privata, i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie nonché ai veicoli dei residenti che potranno accedere esclusivamente transitando a passo d’uomo.

Il transito dei veicoli per il carico scarico merci sarà consentito solamente dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, esclusi festivi, con obbligo di uscita dal varco di piazza della Repubblica, entro le 10,30, ad eccezione dei veicoli adibiti al trasporto dei medicinali urgenti alla farmacia ubicata all’interno dell’area in questione i quali potranno transitare, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico della farmacia, con obbligo di comunicazione, entro sette giorni dall’avvenuto transito, a passo d’uomo e senza mai costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

"Rispetto alla prima proposta che avevamo illustrato alle associazioni di categoria e agli operatori commerciali nel novembre scorso – ha spiegato il vicesindaco – abbiamo anticipato di un’ora la possibilità di ingresso per i mezzi adibiti al carico e scarico, le 7 anziché le 8, in considerazione delle indicazioni e dei suggerimenti che ci sono venuti in questi mesi di confronto con le attività del centro storico. Il provvedimento è di carattere sperimentale e quindi valuteremo in corso d’opera gli aggiustamenti che si dovessero rendere utili ma senza però perdere di vista l’obiettivo che ci siamo dati come amministrazione ovvero rendere più vivibile il cuore pulsante della città sia per i cittadini che per i turisti.

Troppe volte in passato abbiamo assistito al passaggio dei furgoni anche nelle ore di punta con le vie piene di gente, facendo slalom tra i tavolini delle attività. Con l’istituzione dell’area si vuole dunque risolvere questa criticità, una questione di decoro ma anche di sicurezza per i pedoni". Cla.Lat.